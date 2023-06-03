Гетманцев сомневается, что Зеленский поддерживает налоговую реформу "10-10-10": уже был бы законопроект

Идея о снижении ставок налогов, которую ранее анонсировал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, вряд ли имеет поддержку со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью UBR.

По его мнению, о проекте, который получил название "реформа 10-10-10", пока нельзя говорить как о реформе, поскольку нет четко определенных и просчитанных шагов, которые были бы изложены официально.

"За время обсуждения проекта "10-10-10", а это 9 месяцев, уже можно было бы ребенка сделать – его идеологи могли бы внести законопроект в Верховную Раду. У меня, скажем так, есть большие сомнения в поддержке этой идеи президентом. Убежден, что законопроект был бы уже в зале, если бы президент был в курсе этих действий", – сказал нардеп.

По его словам, на вывод бизнеса из "тени" влияет только отмена налогов, а не снижение. Кроме того, вопросом является то, за чей счет будет реализовываться такая идея.

"Учителей, медиков, военных? Извините, у нас в прошлом году было 70% перераспределения ВВП по расходам через сводный бюджет и соцфонды, из них около 30% – на безопасность и оборону", – добавил Гетманцев.

Он считает, что эта идея не поддерживается и представителями бизнеса.

"Я не встречал ни одного бизнесмена, даже сверхлиберального, который бы стоя аплодировал новому налогу на снятие наличных, или предоставлению налоговой права на полный доступ к счетам налогоплательщика, или налогу на экспорт сырьевых товаров, или ликвидации зарплатных ФЛП в войну", – высказался депутат.

Напомним, в августе 2022 года заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил об обсуждении новой концепции налоговой реформы, предусматривающей уменьшение ставки основных налогов с ужесточением контроля за их уплатой. В ОП предлагали 10%-й налог на прибыль, 10%-й налог на доход физлиц и 10%-й налог на добавленную стоимость.

Шурма отмечал, что компенсаторами для такой реформы могли бы стать добросовестная уплата налогов, увеличение налогообложения табака, алкоголя и нефтепродуктов, а также отмена возмещения НДС на сырьевые товары.