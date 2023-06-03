Гетманцев сумнівається, що Зеленський підтримує податкову реформу "10-10-10": уже був би законопроєкт

Ідея щодо зниження ставок податків, яку раніше анонсував заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, навряд має підтримку з боку президента України Володимира Зеленського. Про це заявив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтервʼю UBR.

На його думку, про проєкт, який отримав назву "реформа 10-10-10", наразі не можна говорити як про реформу, оскільки немає чітко визначених та прорахованих кроків, які були б викладені офіційно.

"За час обговорення проєкту "10-10-10", а це 9 місяців, вже можна було б дитинку зробити – її ідеологи могли б внести законопроєкт до Верховної Ради. В мене, скажімо так, є великі сумніви щодо підтримки цієї ідеї президентом. Переконаний, що законопроєкт був би вже в залі, якби президент був би в курсі цих дій", – сказав нардеп.

За його словами, на виведення бізнесу з "тіні" впливає лише скасування податків, а не зниження. Крім того, питанням є те, за чий рахунок реалізовуватиметься така ідея.

"Вчителів, медиків, військових? Вибачте, у нас в минулому році було 70% перерозподілу ВВП за видатками через зведений бюджет і соцфонди, з них близько 30% – на безпеку і оборону", – додав Гетманцев.

Він вважає, що цю ідею не підтримують і представники бізнесу.

"Я не зустрічав жодного бізнесмена, навіть надліберального, який би стоячи аплодував новому податку на зняття готівки, чи наданню податковій права на повний доступ до рахунків платника податків, чи податку на експорт сировинних товарів, або ж ліквідації зарплатних ФОПів у війну", – висловився депутат.

Нагадаємо, в серпні 2022 року заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив про обговорення нової концепції податкової реформи, яка передбачає зменшення ставки основних податків із посиленням контролю за їх сплатою. В ОП пропонували 10%-й податок на прибуток, 10%-й податок на дохід фізосіб і 10%-й податок на додану вартість.

Шурма зазначав, що компенсаторами для такої реформи могли б стати сумлінна сплата податків, збільшення оподаткування тютюну, алкоголю і нафтопродуктів, а також скасування відшкодування ПДВ на сировинні товари.