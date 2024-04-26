Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє звільняти працівника за колабораціонізм

Верховна Рада України унеможливила роботу колаборантів на підприємствах стратегічного значення та об’єктах критичної інфраструктури, проголосувавши в другому читанні за відповідний закон.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

"За" проголосували 234 народні депутати.

"25 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань" №7731, який убезпечує підприємства критичної інфраструктури від впливу осіб, що працюють на державу-агресора", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що цей закон унеможливлює роботу колаборантів на підприємствах/установах/організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та/або на об’єктах критичної інфраструктури, якими є, зокрема, атомні електростанції.

Введення поняття правил поведінки на підприємстві

Повідомляється, що в чинне законодавство ввели поняття "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації", як додаткової складової правил внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно з нововведенням, правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:

надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України (ТОТ);

зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.

"Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури, є, відповідно до положень закону, обов’язковим", - зауважили у Верховній Раді.

Працівника можуть звільнити за порушення правил поведінки

Своїм рішенням Верховна Рада також надала відповідним роботодавцям право розірвати трудовий договір з особою, у разі якщо:

законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;

працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

Водночас Законом унормовано можливість відсторонення працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури.

Зазначається, що цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.