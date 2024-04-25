Рада легалізувала статус хатніх працівників: що зміниться

Під час пленарного засідання 25 квітня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №5695 , який врегульовує працю домашніх працівників. “За” відповідне рішення проголосував 231 народний депутат.

Документ, що набере чинності через три місяці з дня його опублікування, вводить у трудове законодавство поняття “домашня праця” й “домашній працівник”, а також забезпечує таким працівникам соціальний захист.

Законом визначається, що домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства. Водночас, домашньою працею не вважається робота, що здійснюється нерегулярно, якщо вона сумарно не займає понад 40 годин на місяць.

Законом також передбачено, що з домашніми працівниками укладається трудовий договір – у письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін. У контракті може бути передбачено можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла, заборону роботодавцю самостійно відраховувати із зарплати вартість проживання.

Серед іншого, закон регулює додаткові права та гарантії домашніх працівників, робочий час та час відпочинку домашніх працівників, особливості розірвання трудового договору тощо.

Прописано в документі також те, що не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

Чому виникла необхідність регулювати роботу домашніх працівників?

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою врегулювання питання зайнятості та офіційного працевлаштування домашніх працівників, забезпечення їх соціального захисту та зниження рівня незадекларованої праці.

Зазначається, що ухвалення відповідного закону забезпечить врегулювання питання неофіційної зайнятості домашніх працівників, створить належну нормативно-правову базу для їх офіційного працевлаштування, дозволить врахувати всю специфіку умов праці домашніх працівників, а також підвищить рівень їхньої соціальної захищеності.

Крім того, за оцінками Держстату, на момент напрацювання законопроєкту в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім’ях, становила близько 162 тисячі осіб. Незважаючи на законодавчу урегульованість питання поширення загальнообов’язкового соціального страхування на дану категорію працюючих осіб, роботодавці не реєструють та не сплачують за них внески.

Нагадаємо, що у першому читанні законопроєкт про регулювання праці домашніх працівників парламент підтримав у квітні 2023 року.

Робота під час війни

Повномасштабне російське вторгнення в Україну вплинуло фактично на всі сфери життя, зокрема й на роботу. Так, станом на кінець 2023 року фактичний показник безробіття майже удвічі збільшився порівняно з довоєнним 2021 роком, повідомляв голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Однак уже в 2024 році ринок праці потроху оговтується від воєнних викликів: на кінець лютого ринок праці відновився на 93% за кількістю вакансій. Так, з-поміж 28 категорій на Work.ua у 9 роботодавці пропонують більше вакансій, ніж було у січні 2022 року.

При цьому, дослідження Work.ua показують, що українці хочуть працювати віддалено. Однак після початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій дистанційної роботи скоротився у 4 рази, тоді як на ринку праці загалом — аж у 10. Проте у січні 2024 року пропозицій віддаленої роботи було вже на 3% більше, ніж у січні 2022 року.

За два роки ринок праці дійшов від надзвичайно високої конкуренції за вакансії до дефіциту кадрів. 74% роботодавців, опитаних у рамках Дослідження ринку праці України, відзначили, що відчувають дефіцит кадрів. Ще 17% опитаних зіткнулися з кадровим голодом частково. Такі результати дослідження опублікувала Європейська Бізнес Асоціація.

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