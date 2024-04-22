Які компанії стали найбільшими роботодавцями в України

"Укразалізниця", "АТБ" та "Укрпошта" очолили рейтинг найбільших роботодавців в України. Понад половина найбільших роботодавців України зареєстрована на Київщині, а 9 підприємств з топу є найбільшими за обігом бізнесами з бездоганною діловою репутацією.

Про це повідомляє "Опендатабот", який сформував рейтинг найбільших роботодавців 2024 року.

Зазначається, що до переліку потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Держстату.

"Укразалізниця" стала найбільшим роботодавцем в України

За даними "Опендатабот", найбільшим роботодавцем України стала "Укрзалізниця" — у компанії працює 187 620 співробітників.

На другому місці із 44 тисячами робітників опинився АТБ-МАРКЕТ. Третю сходинку обіймає "Укрпошта", де працює 34,7 тисяч співробітників.

"Варто зазначити, що 9 компаній з рейтингу скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. Так, протягом минулого року Укрпошта звільнила 35% своїх працівників. До трійки компаній, які помітно скоротили свій штат торік, також потрапили Сільпо (-18.1%) та Енергоатом (-12.5%)", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві — 6 компаній. Ще 3 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — у Запорізькій області.

Крім того, 9 компаній з рейтингу потрапили до цьогорічного Індексу Опендатабота, як найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.

В "Укрпошті" пояснили скорочення кількості співробітників

На запит "Опендатабота" в "Укрпошті" зазначили, що компанія не проводила масового скорочення персоналу, водночас працює над впровадженням масштабних ініціатив щодо діджиталізації процесів та автоматизації ручних операцій.

"Динаміка персоналу компанії за останні роки відображає кілька складних процесів, включаючи міграційні тенденції, пов’язані з повномасштабною війною, зміни в попиті на окремі види послуг, які надає компанія, реорганізацію бізнес-процесів, цифровізацію та автоматизацію, які спрямовані на підвищення ефективності та зменшення ручної праці" — коментують представники "Укрпошти".

Брак кадрів

Окрім викликів, пов’язаних зі спадом економіки під час війни, проблемами з логістикою та внутрішнім попитом, перед бізнесом стоїть ще одна важлива проблема – брак кадрів. Особливо гостро це відчувають компанії, де більшість працівників – чоловіки працездатного віку. І якщо малий бізнес гнучкіший, то великому бізнесу часто доводиться балансувати між збереженням виробництва й економіки країни та її захистом.

Так, Група “Метінвест” бізнесмена Ріната Ахметова в деяких сегментах через дефіцит кадрів не може наразі вийти навіть на показники 50-60% свого довоєнного виробництва.Наразі кожен шостий працівник компанії мобілізований до лав ЗСУ.