"Нова пошта", "Укрпошта" та "Meest Експрес": як змінилися доходи компаній від поштових і кур'єрських послуг

"Нова пошта" що входить до групи компаній Nova, і "Meest Експрес" у 2023 році збільшили доходи від надання поштових і кур'єрських послуг, натомість АТ "Укрпошта" скоротила цей показник.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що за 2023 рік логістичні оператори здійснили 544,6 млн відправлень, що на 22% більше, ніж роком раніше.

З цієї кількості 525,9 млн посилок було відправлено у внутрішньому сполученні, 18,7 млн - у міжнародному.

Так, "Нова пошта" у 2023 році збільшила доходи від надання поштових і кур'єрських послуг на 38% - до 27,7 млрд грн, тоді як "Укрпошта" скоротила на 47% - до 1,9 млрд грн.

Третій за величиною поштовий оператор "Meest Експрес" у 2023 році наростив дохід від поштових і кур'єрських послуг на 40% - до 0,5 млрд грн.

Також "Нова пошта" минулого року збільшила кількість поштових відправлень на 25% - до 388,6 млн шт., "Укрпошта" - на 14%, до 137,5 млн шт., "Meest Експрес" - у 2,8 раза, до 18,4 млн шт.

У 2023 році "Нова пошта" збільшила кількість доставлених посилок на 30%

За підсумками 2023 року "Нова пошта" доставила 412 млн посилок та вантажів, з них 10,2 млн – міжнародних посилок.

Найчастіше українці відправляли одяг та взуття, товари для дому, техніку та електроніку, товари для краси та здоров’я, а також інструменти.

В тому числі компанія доставила 10,2 млн міжнародних посилок - це вдвічі більше, ніж роком раніше

"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія. Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.

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