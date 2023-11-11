"Нова пошта" розкрила графік експансії у 18 країнах до жовтня 2024 року

"Нова пошта" планує розпочати протягом найближчого року роботу в 18 країнах, переважна більшість яких - країни Європейського союзу. Про це свідчать плани, опубліковані у Facebook співзасновником компанії Володимиром Поперешнюком.

"Вирішив поділитися нашими планами відкриття нових країн на наступний рік. Зізнаюся, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення цього, бо вони, як відповідальні люди, переймаються тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом" - написав він.

За словами бізнесмена, така позиція є зрозумілою, бо "на шляху першовідкривачів завжди є чимало перешкод і майбутнє ніколи не визначене", але сам він впевнений в тому, що компанія зі всім впорається.

Де планує запуститися "Нова пошта" і де вже працює за кордоном

Так, вже у листопаді планується відкрити перше відділення в Італії (Мілан), в грудні - у Франції (Париж), у лютому 2024 року - в Іспанії (Мадрид) та Туреччині (Стамбул), в березні - в Болгарії (Софія) та Великій Британії (Лондон), у квітні - в Ірландії (Дублін) та Нідерландах (Амстердам).

В травні Nova Post має з'явитися у Бельгії (Брюссель), Швейцарії (Берн) та Португалії (Ліссабон), у червні - в Словенії (Любляна) та Хорватії (Загреб), у липні - в Греції (Афіни) та Данії (Копенгаген), у серпні - у Фінляндії (Гельсінкі), у вересні - в Швеції (Стокгольм) та Норвегії (Осло).

Нагадаємо, що напередодні перше відділення Nova Post відкрилося в Угорщині, а саме в Будапешті. З початку повномасштабного вторгнення РФ компанія вже відкрила свої відділення у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії та Латвії.

В березні, коли компанія лише вийшла на ринок Польщі, вона заявляла, що планує інвестувати 10 мільйонів євро у розвиток у країнах Європи до 2025 року, плануючи відкрити 200 відділень у 30 країнах.