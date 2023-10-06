"Нова пошта" запустила перше відділення та власну кур'єрську доставку ще в одній країні ЄС

Nova Post продовжує експансію на європейський ринок і 6 жовтня відкрила перше відділення у столиці Словаччини Братиславі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як "Нова пошта" працюватиме в Словаччині

Перше відділення Nova Post в Братиславі працює за адресою Dunajská 7495/14, 82108.

У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати з України та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює щодня.

Також для українців доступна кур’єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Словаччині. Викликати кур’єра можна через сайт та мобільний додаток Nova Post. Доставка зі Словаччини в Україну – від 5 діб.

Вартість доставки зі Словаччини в Україну складає:

документи – 12 євро;

посилки до 2 кг – 15 євро;

посилки до 10 кг – 20 євро;

посилки до 30 кг – 35 євро;

посилки від 30 до 100 кг – 1,2 євро за кожен кг.

Доставка або забір кур’єром сплачується додатково +3 євро для відправлень до 30 кг або + 8 євро за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.

До кінця жовтня кожен клієнт може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставки зі Словаччини в Україну, зареєструвавшись за посиланням .

За словами CEO Nova Post Europe Олександра Лисовця, компанія вже інвестувала понад 100 000 євро у вихід на ринок Словаччини та планує продовжувати розвивати місцеву мережу. Зокрема, у майбутньому запустити також можливість доставки у партнерські поштомати по всій країні.

"Наше основне завдання – логістично з’єднати європейські країни з Україною. Ми хочемо, щоб українці у Словаччині отримали сервіс, до якого звикли вдома, в Україні. А словацький бізнес отримав можливість вийти на український ринок, де є 30 млн активних споживачів", – говорить Олександр Лисовець, CEO Nova Post Europe.

Експансія "Нової пошти" на європейський ринок

Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення та кур’єрська доставка Nova Post. З початку повномасштабного вторгнення компанія вже відкрила 62 відділення по всій Європі: у Польщі, Литві, Чехії, Румунії та Німеччині.

Нещодавно "Нова пошта" запустила можливість відправки з Польщі до України документів та посилок вагою до 25 кг через поштомати Inpost.

Також компанія запустила нову послугу для клієнтів у Литві. Відтепер відправити документи та посилки до 30 кг в Україну можна не виходячи з дому, а викликавши кур'єра компанії на адресу.