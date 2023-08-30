"Нова пошта" за 6 місяців збільшила чистий прибуток майже вп'ятеро

За перше півріччя 2023 року ТОВ "Нова пошта" отримала 2 млрд 402,5 млн грн чистого прибутку, що майже вп'ятеро перевищує показник першого півріччя 2022 року (483,9 млн грн).

Про це повідомляється в оновленій рейтинговій оцінці компанії на рівні "uaAA" від рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

Виторг "Нової пошти" за січень-червень збільшився на 83,9% — до 16 млрд 743,8 млн грн.

Прибуток EBITDA компанії у першому півріччі 2023 року також сильно зріс – більш ніж у 2,2 рази, до 2 млрд 910,1 млн грн.

"Аналіз звітності за перше півріччя 2023 року свідчить: про високий рівень покриття зобов'язань власним капіталом, дуже високу частку в структурі власного капіталу нерозподіленого прибутку, збільшення обсягів бізнесу, вагомі фінансові результати, а також про високий рівень покриття зобов'язань товариства його доходами", – зазначила рейтингова агенція.

Власний капітал "Нової пошти" за перше півріччя 2023 року зріс на 36,9% — до 8 млрд 918,6 млн грн, тоді як зобов'язання — тільки на 12,4%, до 10 млрд 379,4 млн грн.

Аналітики пояснюють, що зростання власного капіталу відбулося за рахунок збільшення обсягу нерозподіленого прибутку в його структурі. Так, за перші два квартали 2023 року показник зріс на 37,1% і станом на 1 липня 2023 року його частка у власному капіталі підприємства збільшилася до 99,6%. Схожа тенденція фіксувалася в попередні періоди.

Дебіторська заборгованість "Нової пошти" у першому півріччі 2023 року зросла на 46,5% – до 3 млрд 303,6 млн грн, тоді як кредиторська – на 18,1%, до 8 млрд 592,0 млн грн, а вільні кошти — на 12,6%, до 758,2 млн грн.

Загалом у першому півріччі 2023 року активи "Нової пошти" збільшилися на 22,5% – до 19 млрд 298,0 млн грн, а кошти – на 10,5%, до 7 млрд 561,7 млн грн.

Зауважимо, що в Україні планують ввести податок на надприбутки лише для банків. Це обурює деяких банкірів, зокрема, співзасновника monobank Олега Гороховського. Він натякає, що такий закон також має поширюватися на гігантів з інших сфер.

Щодо "Нової пошти", то саме в першому півріччі 2023 року компанія отримала особливий статус на митниці та відкрила для себе нові ринки.