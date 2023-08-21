"Нова пошта" виходить на ринок Словаччини: коли запрацює перше відділення

"Нова пошта" продовжує експансію країн ЄС. Компанія запланувала вихід на ринок Словаччини. Перше відділення відкриють у жовтні.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Як "Нова пошта" працюватиме в Словаччині

Компанія спершу запустить доставку з Словаччини до України і навпаки. Клієнти зможуть відправляти документи та посилки вагою до 100 кг у містах країни та звідти в Україну.

Перше відділення Nova Post відкриють у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу.

Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки.

Наразі не уточнюють термін доставки. В інших європейських країнах "Нова пошта" попереджає, що це може займати від 5 днів.

Nova Post відкрила вже відділення у п’яти країнах ЄС: Польщі, Литві, Чехії, Румунії та Німеччині.

Нещодавно компанія запустила нову послугу для клієнтів у Литві. Відтепер відправити документи та посилки до 30 кг в Україну можна не виходячи з дому, а викликавши кур'єра компанії на адресу.