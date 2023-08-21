"Новая почта" выходит на рынок Словакии: когда заработает первое отделение

"Новая почта" продолжает экспансию стран ЕС. Компания запланировала выход на рынок Словакии. Первое отделение будет открыто в октябре.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Как "Новая почта" будет работать в Словакии

Компания сначала запустит доставку из Словакии в Украину и наоборот. Украинцы могут отправлять документы и посылки весом до 100 кг в городах страны и оттуда в Украину.

Первое отделение Nova Post будет открыто в Братиславе. Оно будет работать с понедельника по субботу.

Впоследствии ожидается запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.

Пока не уточняют срок доставки. В других европейских странах "Новая почта" предупреждает, что это может занимать от 5 дней.

Nova Post открыла уже отделения в пяти странах ЕС: Польше, Литве, Чехии, Румынии и Германии.

Недавно компания запустила новую услугу клиентам в Литве. Теперь отправить документы и посылки до 30 кг в Украину можно не выходя из дома, а вызвав курьера компании в адрес.