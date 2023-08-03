"Новая почта" запустила услугу адресного забора посылок в Литве: как воспользоваться услугой

“Новая почта” запустила новую услугу для клиентов в Литве. Теперь отправить документы и посылки до 30 кг в Украину можно не выходя из дома, а вызвав курьера компании на адрес.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Курьера можно вызвать по любому адресу по всей территории Литвы, даже там, где еще нет отделений Nova Post.

Сколько стоит услуга

Вызов платный и стоит 3,5 евро дополнительно к стоимости доставки в Украину. До 13 августа каждый, кто закажет курьера на адрес, получает скидку -30% на доставку из Литвы в Украину в отделение, почтомат или адрес.

Как вызвать курьера в Литве

Для того, чтобы вызвать курьера компании по любому адресу нужно:

подготовить и упаковать вещи в коробку самостоятельно;

заполнить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post, в мобильном приложении или в бизнес-кабинете;

оплатить заказ онлайн;

получить на email подтверждение заявки и время прибытия курьера;

передать курьеру отправку в закрытом виде, он на месте распечатает и наклеит маркировку на посылку.

Отследить отправку можно через трекинг на сайте и в мобильном приложении "Новой почты".

Что можно отправлять

Чаще всего украинцы отправляют пищевые продукты в заводской упаковке общей массой до 10 кг, парфюмерно-косметическую продукцию, БАДы, средства бытовой химии, одежду и обувь, новые аккумуляторы и батареи.

"Новая почта" за границей

Nova Post открыла уже отделения в пяти странах ЕС: Польше, Литве, Чехии, Румынии и Германии.

В начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, в котором клиенты могут отправить и получить отправку до 1000 кг. А уже 16 июня компания Nova Post открыла второе отделение в Праге.

Недавно "Новая почта" предложила клиентам в Чехии услугу курьерский забор. Она позволяет вызвать курьера по любому чешскому адресу, чтобы отправить посылку, в том числе документы.