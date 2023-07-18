"Новая почта" запустила курьерский забор в Чехии: как воспользоваться услугой

"Новая почта" предложила клиентам в Чехии услугу курьерский забор. Она позволяет вызвать курьера по любому чешскому адресу, чтобы отправить посылку, в том числе документы.

Об этом 18 июля сообщила пресс-служба компании.

К отправке принимаются документы и посылки весом до 30 кг. Воспользоваться услугой можно в любом населенном пункте, стоимость вызова курьера составляет 80 CZK (128 грн). Услуга не входит в стоимость доставки, за нее нужно платить дополнительно.

Как вызвать курьера "Новой почты" адресного забора в Чехии

Просмотреть список запрещенных к отправке вещей; Подготовить и упаковать вещи в коробку; Заполнить заявку на вызов курьера: это можно сделать в мобильном приложении Nova Post, в Бизнес-кабинете, на сайте; Оплатить доставку онлайн; Получить на email подтверждение заявки и ориентировочное время прибытия курьера на забор. Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер распечатает и наклеит стикер на коробку.

Курьерская служба работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

"Важно: курьер не проверяет содержимое упакованной отправки. Однако, если во время проверки на границе таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты, или вся посылка вернется отправителю. При этом все расходы за возврат оплачивает отправитель", - подчеркнули в компании.

В начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, на котором клиенты могут отправить и получить отправку до 1000 кг. А уже 16 июня Nova Post открыла второе отделение в Праге.

Недавно Nova Post запустила в Чехии услугу доставки посылок по почтаматам, для этого задействовали партнеров.