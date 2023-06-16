"Новая почта" открыла второе отделение в Праге

Компания Nova Post открыла второе отделение в Праге. Как говорится в сообщении почтового оператора, оно расположено на улице Za Poříčskou Branou, 256/6 и работает ежедневно без выходных (по будням 8:00-20:00, по выходным 9:00-17:00). Отделение принимает документы и посылки до 30 кг.

"Расширение сети Nova Post в Чехии - это хорошая новость для украинцев, которые теперь могут быстро отправлять родным посылки и получать их из дома. Также это новые возможности для украинского бизнеса, который может найти новых потребителей как среди местного населения, так и среди мощного украинского". диаспоры", - прокомментировал директор Nova Post в Чехии Владимир Стеренчук.

Со своей стороны, добавил он, чешские предприниматели благодаря этому могут открыть для себя 30-миллионный потребительский рынок Украины.

В ближайшее время компания хочет запустить доставку в партнерские почтоматы и пункты приемки-выдачи посылок в магазинах, а также адресный забор из любого города Чехии. Кроме того, на очереди - расширение географии сети Nova Post за счет города Брно.

Напомним, что в начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, в котором клиенты могут отправить и получить отправку до 1000 кг. Срок доставки составляет от пяти рабочих дней.

Отметим также, что компания расширяет сеть и за счет других стран Восточной Европы: так, весной первое отделение "Новой почты" было открыто в Литве, а именно в Вильнюсе. Второе литовское отделение открылось в мае в Каунасе.