"Новая почта" открыла первое отделение в Праге: сколько стоит посылка

Теперь украинцы в Чехии могут легко отправлять вещи в Украину и получать посылки от родных. Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение в Праге.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отделение Nova Post заработало в Праге по адресу Pod Višňovkou 1664/29 и ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения. Срок доставки – от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки из Украины в Чехию:

документы – 250 грн;

посылки до 2 кг – 400 грн;



посылки до 10 кг – 600 грн;



посылки до 30 кг – 1200 грн;



грузы от 31 кг до 1000 кг – 40 грн. за 1 кг веса.



Отделение Nova Post в Праге. Фото: пресс-служба компании

Чехия стала четвертой страной ЕС, где появилось отделение Nova Post. До этого компания открыла отделения в Польше, Литве и Молдове.

"Мы доставим в Чехию любые товары со всего мира в кратчайшие сроки. А также облегчим выход чешских компаний на украинский потребительский рынок, где их ждут более 30 млн клиентов. Уже в этом году мы откроем дополнительные отделения Nova Post в Праге и Брно и инвестируем в развитие компании в Чехии 3 млн чешских крон", - отметил Вячеслав Климов, совладелец группы компаний "Новая почта".

Напомним, "Новая почта" открыла второе отделение в Литве в городе Каунас. В нем можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 1000 кг. Первое заработало в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303. В нем клиенты компании смогут отправлять и получать посылки весом до 1000 кг.

Кроме того, в марте "Новая почта" открыла 10 новых отделений в Польше, сейчас там работают 30 отделений Nova Post в 18 городах.