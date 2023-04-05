За месяц "Новая почта" открыла 10 новых отделений в Польше

Компания "Новая почта" в марте открыла 10 новых отделений в Польше, сейчас там работают 30 отделений Nova Post в 18 городах.

Об этом сообщает пресс-служба компании .

Наибольшее количество отделений в Варшаве – 6, Кракове – 4, по 2 отделения в Люблине, Вроцлаве, Познани и Гданьске, в остальных городах – по одному.

К концу июня планируется открыть 50 отделений во всех польских воеводствах.

Среди новых отделений открыто шесть почтовых, в которых клиенты могут получать и отправлять посылки до 100 кг, а также четыре грузовых до 1000 кг в таких городах как Быдгощ, Еленя-Гура, Ополе и Краков.

В "Новой почте" отметили, что чаще всего в Украину отправляют косметику, духи, БАДы, бытовую химию, пищевые продукты в заводской упаковке, не требующие специального температурного режима, и одежду. Срок доставки составляет от 3 дней.

Ранее компания запустила услугу адресного забора в Польше.