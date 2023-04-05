За місяць "Нова пошта" відкрила 10 нових відділень в Польщі

Компанія "Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі, зараз там працюють 30 відділень Nova Post у 18 містах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Найбільша кількість відділень у Варшаві - 6, Кракові - 4, по 2 відділення у Любліні, Вроцлаві, Познані та Гданську, у решті міст - по одному.

Зазначається, що до кінця червня планується відкрити 50 відділень у всіх польських воєводствах.

Серед нових відділень відкрито шість поштових, у яких клієнти можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг, а також чотири вантажних, до 1000 кг, у таких містах як Бидгощ, Єленя-Гура, Ополе та Краків.

У "Новій пошті" зазначили, що найчастіше в Україну відправляють косметику, парфуми, БАДи, побутову хімію, харчові продукти у заводському пакуванні, які не потребують спеціального температурного режиму, та одяг. Термін доставки складає від 3 днів.

Раніше компанія запустила послугу адресного забору у Польщі.