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За місяць "Нова пошта" відкрила 10 нових відділень в Польщі
Компанія "Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі, зараз там працюють 30 відділень Nova Post у 18 містах.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Найбільша кількість відділень у Варшаві - 6, Кракові - 4, по 2 відділення у Любліні, Вроцлаві, Познані та Гданську, у решті міст - по одному.
Зазначається, що до кінця червня планується відкрити 50 відділень у всіх польських воєводствах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Серед нових відділень відкрито шість поштових, у яких клієнти можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг, а також чотири вантажних, до 1000 кг, у таких містах як Бидгощ, Єленя-Гура, Ополе та Краків.
У "Новій пошті" зазначили, що найчастіше в Україну відправляють косметику, парфуми, БАДи, побутову хімію, харчові продукти у заводському пакуванні, які не потребують спеціального температурного режиму, та одяг. Термін доставки складає від 3 днів.
Раніше компанія запустила послугу адресного забору у Польщі.