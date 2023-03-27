"Нова пошта" планує запустити сервіс доставки в середині Європи

Компанія з доставки “Нова пошта” вже відкрился у Литві і Польщі, а тепер планує відкриття відділень у Естонії, Латвії, Румунії, Німеччині та Чехії.

У Польщі кількість відділень планують збільшити 50, тобто по одному в кожному воєводстві. Про це повідомляє Аin з посиланням на слова співзасновника "Нової пошти" Володимира Поперешнюка.

Він зазначив, що у сервісі доставки не лише відкривають власні відділення, а й співпрацюють з місцевими партнерами для надання додаткових послуг, тому конкуренції, як такої, немає. Наразі це партнерство й співпраця.

"Наприклад, у Литві є компанія Venipak. Вона допомагає нам доставляти українські посилки на адресу у будь-який населений пункт країни, а також робити забір відправлень із адреси наших клієнтів для доставки в Україну. У нас з ними win-win. Ми створюємо для них додатковий об’єм відправлень та разом покращуємо сервіс клієнтів. В Польщі така компанія-партнер – InPost, DPD, GLS", - розповів Поперешнюк.

За словами співвласника, команда "Нової пошти" за кордоном створює новий бізнес, основна мета якого – зв’язати Україну з Європою.

"Ви приходите до відділення, яке створене спеціально для того, щоб відправляти в Україну документи, посилки, вантажі. Саме тому ринки Європи – це блакитний океан для Nova Post. Другим етапом розвитку будуть доставки всередині Європи", - ноголосив він.

Нагадаємо, 20 березня перше відділення "Нової пошти" (Nova Post) запрацювало у Литві, а саме у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303. В ньому клієнти компанії зможуть відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

Також "Нова пошта" планує відкрити власні відділення у Німеччині, Чехії та Румунії у другому кварталі 2023 року.