У "Новій пошті" повідомили, скільки компанія планує інвестувати у розвиток у країнах Європи

Компанія "Нова пошта" інвестує 10 мільйонів євро у розвиток у країнах Європи до 2025 року, плануючи відкрити 200 відділень у 30 країнах.

Про це повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на відкритті першого вантажного відділення у Литві.

"Буде інвестовано 10 мільйонів євро. Загалом ми плануємо відкрити 200 відділень у 30 країнах", - зазначив він, уточнивши, що у розвиток мережі в Польщі компанія вже вклала 1 мільйон євро.

За його словами, найближчим часом у Литві буде відкрито щонайменше три відділення, а також по одному в Ризі та Таллінні. При цьому він додав, що все залежатиме від кількості клієнтів та відправлень.

Поперешнюк повідомив, що у Німеччині протягом трьох місяців будуть відкриті відділення у 12 містах.

"Перше з'явиться в Берліні на початку травня. Робота там вже активно ведеться", – додав він.

Нагадаємо, компанія Nova Post має намір до кінця березня відкрити 10 нових відділень, збільшивши загальну кількість відділень у Польщі до 30.