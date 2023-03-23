В "Новой почте" сообщили, сколько компания планирует инвестировать в развитие в странах Европы

Компания "Новая почта" инвестирует 10 миллионов евро в развитие в странах Европы к 2025 году, планируя открыть 200 отделений в 30 странах.

Об этом сообщил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на открытии первого грузового отделения в Литве.

"Будет инвестировано 10 миллионов евро. В общей сложности мы планируем открыть 200 отделений в 30 странах", - отметил он, уточнив, что в развитие сети в Польше компания уже вложила 1 миллион евро.

По его словам, в ближайшее время в Литве будет открыто по меньшей мере три отделения, а также по одному в Риге и Таллинне. При этом он добавил, что все зависит от количества клиентов и отправлений.

Поперешнюк сообщил, что в Германии в течение трех месяцев будут открыты отделения в 12 городах.

"Первое появится в Берлине в начале мая. Работа там уже активно ведется", - добавил он.

Напомним, компания Nova Post намерена до конца марта открыть 10 новых отделений, увеличив общее количество отделений в Польше до 30.