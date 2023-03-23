"Новая почта" запустила обновленную услугу резервирования оплаты онлайн-покупок

"Новая почта" запустила в своем мобильном приложении обновленную услугу "Сейф-сервис" для резервирования оплаты онлайн-покупок, предоставляемую финтех-компанией NovaPay.

Как говорится в сообщении почтового оператора, благодаря этому покупателю не нужно будет делать 100-200 гривен предоплаты на карту продавца, а продавец будет получать бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара.

Онлайн-покупка осуществляется исключительно через мобильное приложение "Новой почты", в котором покупатель получает уведомление с номером накладной и возможностью оплатить заказ.

После оплаты товара в приложении средства не уходят сразу на счет продавца, а резервируются. Таким образом, покупатель имеет возможность осмотреть посылку в отделении и избегает риска с предоплатой незнакомым продавцам на карту.

После того, как он осмотрел и забрал посылку, средства перечисляются продавцу на карту. При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

Если товар не подошел и покупатель отказался от посылки, она возвращается обратно к продавцу бесплатно, а деньги за товар автоматически возвращаются покупателю.

Для продавцов "Сейф-сервис" бесплатнен, покупатель же платит комиссию за денежный перевод. До конца мая акционная стоимость сервиса составляет 20 гривен вне зависимости от стоимости посылки.

Чтобы воспользоваться услугой, продавец должен создать экспресс-накладную в мобильном приложении "Новой почты", в разделе "Дополнительные услуги" выбрать и нажать "Сейф-сервис".

Как только будет создана экспресс-накладная, покупатель получит push-сообщение с ее номером. У него будет двое суток, чтобы оплатить заказ через мобильное приложение "Новой почты".

Когда посылка прибудет в отделение, покупатель должен будет осмотреть ее и принять решение о покупке. Если он забирает заказ, то через 30 минут деньги за товар перечислятся на карту продавца. В случае отказа от посылки она бесплатно вернется продавцу, а стоимость товара и комиссия за денежный перевод вернутся на счет покупателя.

Посылка, оформленная через "Сейф-сервис", может храниться в отделении пять дней. На шестой день она автоматически вернется к отправителю, средства – покупателю, а сделка будет отменена.

"Мы обновили этот сервис, сохранили его простоту в использовании и оставили единый канал для платежей и коммуникации – мобильное приложение. То есть сейчас все информирование продавца и покупателя о ходе онлайн-покупки и оплата заказа проходят в наиболее защищенном канале – в мобильном приложении "Новой почты ". Это придает нам уверенность, что "Сейф-сервис" будет безопасным и полезным для продавцов и покупателей", - отметил гендиректор NovaPay Андрей Кривошапко.