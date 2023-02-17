В компании "Новая почта" заявили, что закон о почте нуждается в изменениях: в чем проблема

Принятый Верховной Радой закон о почтовой связи усилил давление на бизнес, создал коррупционные риски и уже сейчас проявляет недостатки, которые могут привести к монополизации рынка.

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Об этом заявляют в компании "Новая почта", пишет "УНИАН".

Отмечается, что представитель компании уже обратился с замечаниями в профильный комитет Рады, чтобы депутаты усовершенствовали документ.

В частности, закон предусматривает право и возможность осуществлять международный почтовый обмен операторам почтовой связи, которые имеют код оператора во Всемирном почтовом союзе (ВПС). Поэтому "Новая почта" обратилась ко ВПС с просьбой предоставить ей соответствующий код.

Как рассказали в компании, они получили официальный ответ, что "с 2007 года Всемирным почтовым союзом не выдаются такие коды почтовым операторам, которые не имеют статуса назначенного оператора". Поэтому "Новая почта" не может получить код, а значит, и выйти на рынок международных отправлений.

"Следовательно, украинский рынок международных отправлений будет поделен между двумя операторами, которые имеют специальный код ВПС — государственной "Укрпочтой" и частной службой "Мист Экспресс", - отметили в компании.

При этом в самом ЕС наличие такого кода необязательно с 2007 года. В "Новой почте" заявляют, что положения украинского закона о почтовой связи противоречат практике ЕС, а депутаты "загнали" украинцев в монопольную ловушку. Также там подчеркивают, что без изменений в закон, которые бы привели его в соответствие с европейской регуляторной практикой, доступ на рынок всем остальным операторам просто закрыт — он станет монополизированным.

"Вышеуказанные обстоятельства в полной мере свидетельствуют о фактической и практической недейственности механизма реализации заложенной в Закон Украины "О почтовой связи" идеи о необходимости предотвращения проявлений монополизации на рынке услуг почтовой связи в сфере осуществления международного почтового обмена. Учитывая приведенное, просим инициировать разработку и внедрение срочных изменений в Закон Украины "О почтовой связи", которые бы позволяли операторам почтовой связи участвовать в международном почтовом обмене на условиях свободной конкуренции с четко установленными правилами и требованиями. Осуществление международного сотрудничества в сфере предоставления услуг почтовой связи должно происходить на свободных прозрачных и одинаковых для всех участников условиях", — указывает "Новая почта" в официальном обращении к руководителю парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрию Киселю, который отвечает за разработку законодательной базы для регулирования почтовой отрасли.

В компании подчеркнули, что "почтовый" закон имеет ряд недостатков, так что рано или поздно депутатам придется его переписывать, ведь Украине следует гармонизировать свое законодательство с европейским на пути в ЕС.

Напомним, что законопроект о почтовой связи Верховная Рада 263 голосами приняла в целом 3 ноября. Он гармонизирует законодательство Украины с законодательством Европейского союза в сфере предоставления услуг почтовой связи путем имплементации положений Директивы 97/67/ЕС и приводит регуляторную базу в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС.

В частности, предусмотрено определение полномочий органов исполнительной власти и национального регулятора в этой сфере; определение прав и обязанностей назначенного и других операторов почтовой связи, а также пользователей указанных услуг; установление требований к предоставлению универсальных услуг почтовой связи и их качеству.

Документ регулирует условия доступа и правила работы мест международного почтового обмена; основы ответственности почтовых операторов и пользователей услуг в данной сфере; вводит современные термины и продукты: электронную марку, почтоматы, курьерскую доставку и так далее.

Закон оставляет государственное регулирование исключительно по четырем универсальным услугам: простые письма до 50 грамм, рекомендованные (регистрированные) письма до 50 грамм, открытки и марки. Все остальные услуги, предоставляемые в том числе частными операторами, согласно документу, регулируются рынком.

В "Новой почте" уже заявляли, что считают принятие в Украине закона о почтовой связи тяжелым ударом по отрасли.