В "Новой почте" считают принятие закона о почте "актом агрессии" и "гвоздем в гроб" экономики

Совладелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк считает принятие в Украине закона о почтовой связи тяжелым ударом по отрасли. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Новый закон №4353 "О почтовой связи" - очередной гвоздь в гроб нашей экономики! Внутренний агрессор в Верховной Раде нанес удар по целой отрасли - внедрил регулятора для контроля и надзора за почтовыми услугами! Этот акт агрессии был совершен под прикрытием евродиректив, хотя они касаются только универсальных почтовых услуг, вроде почтовых карт или простых писем, которые предоставляет исключительно "Укрпочта"!" – возмутился он.

По мнению Поперешнюка, речь идет о подмене понятий и "грязной манипуляции", поскольку "очень уж кому-то хочется контролировать-регулировать".

"На то, чтобы вынести на голосование закон "О дерегуляционной гильотине" потенциала у ВР нет, а на то, чтобы усиливать регулирование – сколько угодно! Как всегда, те, кто не способен создавать, мешает тем, кто способен и делает это. Вы многое знаете успешных и инновационных отраслей, развивающихся под наблюдением госрегулятора?" - задался вопросом совладелец "Новой почты".

Отметим, что законопроект №4353 Верховная Рада 263 голосами приняла в целом накануне, 3 ноября. В пятницу его уже подписал глава парламента Руслан Стефанчук, и закон был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Принятый закон гармонизирует законодательство Украины с законодательством Европейского союза в сфере предоставления услуг почтовой связи путем имплементации положений Директивы 97/67/ЕС и приводит регуляторную базу в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС.

В частности, предусмотрено определение полномочий органов исполнительной власти и национального регулятора в этой сфере; определение прав и обязанностей назначенного и других операторов почтовой связи, а также пользователей указанных услуг; установление требований к предоставлению универсальных услуг почтовой связи и их качеству.

Документ регулирует условия доступа и правила работы мест международного почтового обмена; основы ответственности почтовых операторов и пользователей услуг в данной сфере; вводит современные термины и продукты: электронную марку, почтоматы, курьерскую доставку и так далее.

Закон оставляет государственное регулирование исключительно по четырем универсальным услугам: простые письма до 50 грамм, рекомендованные (регистрированные) письма до 50 грамм, открытки и марки. Все остальные услуги, предоставляемые в том числе частными операторами, согласно документу, регулируются рынком.