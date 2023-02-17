У компанії "Нова пошта" заявили, що закон про пошту потребує змін: у чому проблема

Прийнятий Верховною Радою закон про поштовий зв’язок посилив тиск на бізнес, створив корупційні ризики та вже зараз проявляє недоліки, які можуть призвести до монополізації ринку.

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Про це заявляють у компанії "Нова пошта", пише "УНІАН".

Зазначається, що представник компанії вже звернувся із зауваженнями до профільного комітету Ради, аби депутати вдосконалили документ.

Зокрема, закон передбачає право та можливість здійснювати міжнародний поштовий обмін операторам поштового зв'язку, які мають код оператора у Всесвітньому поштовому союзі (ВПС). Тож "Нова пошта" звернулася до ВПС з проханням надати їй відповідний код.

Так, як розповіли в компанії, вони отримали офіційну відповідь, що "з 2007 року Всесвітнім поштовим союзом не видаються такі коди поштовим операторам, що не мають статусу призначеного оператора". Тож "Нова пошта" не може отримати код, а отже, й вийти на ринок міжнародних відправлень.

"Відтак, український ринок міжнародних відправлень буде поділений між двома операторами, які мають спеціальний код ВПС — державною "Укрпоштою" і приватною службою "Міст Експрес", - зазначили у компанії.

При цьому у самому ЄС наявність такого коду необов’язкова з 2007 року. У "Новій пошті" заявляють, що положення українського закону про поштовий зв’язок суперечать практиці ЄС, а депутати "загнали" українців у монопольну пастку. Також там наголошують, що без змін до закону, які привели б його у відповідність з європейською регуляторною практикою, доступ на ринок всім іншим операторам просто закритий — він стане монополізованим.

"Зазначені вище обставини повною мірою свідчать про фактичну та практичну недієвість механізму реалізації закладеної у Закон України "Про поштовий зв’язок" ідеї про необхідність запобігання проявам монополізації на ринку послуг поштового зв’язку у сфері здійснення міжнародного поштового обміну. Враховуючи наведене, просимо ініціювати розробку та втілення термінових змін до Закону України "Про поштовий зв’язок", які б дозволяли операторам поштового зв’язку брати участь у міжнародному поштовому обміні на умовах вільної конкуренції із чітко встановленими правилами та вимогами. Здійснення міжнародного співробітництва у сфері надання послуг поштового зв’язку має відбуватись на вільних прозорих та однакових для всіх учасників умовах", — вказує "Нова пошта" в офіційному зверненні до керівника парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрія Кісєля, який відповідає за розробку законодавчої бази для регулювання поштової галузі.

У компанії наголосили, що "поштовий" закон має низку недоліків, тож рано чи пізно депутатам доведеться його переписувати, адже Україні слід гармонізувати своє законодавство з європейським на шляху до ЄС.

Нагадаємо, законопроект про поштовий зв’язок Верховна Рада 263 голосами прийняла в цілому 3 листопада. Він гармонізує українське законодавство до законодавства Європейського союзу у сфері надання послуг поштового зв’язку шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС та приводить регуляторну базу у відповідність до угоди про асоціацію з ЄС.

Зокрема, ним передбачено визначення повноважень органів виконавчої влади та національного регулятора у цій сфері; визначення прав і обов’язків призначеного та інших операторів поштового зв’язку, а також користувачів зазначених послуг; встановлення вимог до надання універсальних послуг поштового зв’язку та їх якості.

Документ врегульовує умови доступу та правила роботи місць міжнародного поштового обміну; засади відповідальності поштових операторів та користувачів послуг у цій сфері; вводить сучасні терміни та продукти: електрону марку, поштомати, кур’єрську доставку та інше.

Закон залишає державне регулювання виключно за чотирма універсальними послугами: прості листи до 50 грам, рекомендовані (реєстровані) листи до 50 грам, картки та марки. Всі інші послуги, які надаються в тому числі приватними операторами, згідно документу, регулюються ринком.

У "Новій пошті" вже заявляли, що вважають прийняття в Україні закону про поштовий зв’язок тяжким ударом по галузі.