Відбудова зруйнованої інфраструктури: Чернігів і Херсонщина отримають 14,5 млн грн

Уряд схвалив виділення 14,5 мільйонів гривень із залишків фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення будівництва двох важливих об’єктів критичної інфраструктури на Херсонщині та у Чернігові.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Фінансування критичної інфраструктури

Уряд схвалив рішення про виділення 14,5 мільйонів гривень для завершення будівництва двох обʼєктів критичної інфраструктури. Кошти будуть надані із залишків фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Фінансування спрямують на:

будівництво очисних споруд у смт Високопілля Херсонської області, що забезпечить близько 4 тисяч мешканців стабільною та безпечною системою водовідведення, відповідною санітарно-гігієнічним нормам;

капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який дозволить створити належні умови для проживання 50 дітей-сиріт.

Реалізація цього проєкту здійснюється під патронатом першої леді України Олени Зеленської

Довідково

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, започаткований у 2022 році, є одним із джерел фінансування відновлення України після російської агресії. Він поповнюється за рахунок коштів, отриманих від примусового вилучення російських активів на території України, а також частини прибутку Національного банку, та інших джерел, визначених законом.

Кошти фонду спрямовуються на відбудову, посилення захисту критичної інфраструктури та компенсації за пошкоджене житло.

Нагадаємо, уряд спрямував понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій для підтримки місцевих бюджетів за п’ять місяців поточного року. З цієї суми 14,5 млрд грн направлені на подолання наслідків війни.