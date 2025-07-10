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Відбудова та модернізація України потребуватимуть 1 трильйон доларів протягом 14 років

відбудова, Шмигаль
На відбудову України потрібно вже 1 трлн доларів

Повоєнна відбудова та модернізація України обійдеться щонайменше в 1 трильйон доларів США. Про це він сказав під час виступу на засіданні Української платформи донорів у межах конференції з відновлення України URC-2025.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами очільника уряду, українська концепція відбудови передбачає створення двох окремих фінансових фондів.

Перший — "Фонд Україна" обсягом 540 млрд доларів. Саме в таку суму Світовий банк оцінює вартість відбудови країни. Джерелами наповнення фонду мають стати конфісковані російські активи, а також спеціальний податок на експорт російських сировинних товарів.

Другий — Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів. Його мета — залучення інвестицій європейського приватного сектору в українську економіку, зокрема у виробництво.

Прем’єр також наголосив на двох ключових завданнях у найближчій перспективі: підтримці та посиленні санкцій проти Росії, а також забезпеченні стабільного фінансування для протистояння агресії та подолання її наслідків.

"Спільними з партнерами зусиллями Україна подолала більшість фінансових викликів. Ми запустили фінансовий механізм ERA для використання російських заморожених активів. Виконуємо програму з МВФ. Маємо достатній обсяг ресурсів, щоб покрити дефіцит державного бюджету у 2025 році", — підкреслив Шмигаль.

За його словами, вже ведеться робота із партнерами над фінансуванням на 2026 та 2027 роки. Україна пропонує Євросоюзу нову форму співпраці: інвестування у спільну безпеку через співфінансування української армії. Витрати на оборону в умовах війни оцінюються у 100–120 млрд доларів щорічно. У разі досягнення миру утримання Збройних сил обійдеться у близько 50 млрд євро на рік, половину з яких уряд розраховує отримати від ЄС.

Додамо, що станом на лютий 2025 року, за попередніми оцінками зазначалося, що після завершення війни відбудова України може обійтися в 500 мільярдів євро і заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування.

Автор:
Тетяна Гойденко