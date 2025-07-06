BlackRock припинила шукати інвесторів для фінансування фонду відновлення України - Bloomberg

Американський інвестиційний гігант BlackRock припинив роботу над створенням багатомільярдного фонду відновлення України ще на початку 2025 року через зміну політичного контексту у США після перемоги Дональда Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Планувалося, що фонд буде офіційно представлено під час Конференції з відновлення України, яка має відбутися 10–11 липня в Римі. Проте ще в січні BlackRock вирішила призупинити перемовини з потенційними інституційними інвесторами через відсутність достатнього інтересу на фоні зростаючої невизначеності щодо довгострокової підтримки України з боку Вашингтона.

Фонд, ініційований у 2023–2024 роках за участі віце-голови BlackRock Філіппа Гільдебранда, мав на меті залучити щонайменше 500 мільйонів доларів від урядів і банків розвитку, а також близько 2 мільярдів — від приватних інвесторів.

Загалом очікувалося, що консорціум зможе мобілізувати інвестиції на суму понад 15 мільярдів доларів у межах післявоєнної відбудови України. За оцінками Світового банку, потреби України у відновленні після вторгнення Росії перевищують 500 мільярдів доларів.

Попри початкову підтримку з боку урядів Німеччини, Італії та Польщі, фонд так і не отримав фінансування з боку США. У грудні 2024 року серед його спонсорів Сполучені Штати були відсутні. Як зауважують джерела, саме політична риторика нового президента Дональда Трампа, зокрема натяки на припинення військової та фінансової допомоги Україні, значно вплинула на рішення інвесторів.

Речник BlackRock підтвердив, що компанія завершила свою безоплатну консультаційну роботу щодо створення Фонду розвитку України ще у 2024 році й наразі не бере участі у жодних активних домовленостях з українським урядом.

За інформацією видання, Франція наразі працює над альтернативною ініціативою для створення фонду на заміну згортаній програмі BlackRock. Проте, за словами джерел, без участі США успішність нової схеми поки що під питанням.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Міністерство економіки України підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.