Уряд замовив послуги у BlackRock зі супроводу Фонду розвитку України – зустріч із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock. За підсумками Міністерство економіки України підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.

Про це 5 травня повідомила пресслужба Офісу президента.

Мета фонду — залучення приватного та публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проектів в Україні. Зеленський зазначив, що раніше в Україну не приходив "по-справжньому великий і стратегічний приватний капітал" в обсягах, які відповідали б масштабам і можливостям країни.

"Це буде потужний сигнал для покращення інвестиційного клімату. Це важливо не лише для наших людей, для нашого суспільства, а й для бізнесу, для підприємців за кордоном. Зараз настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ми не мали таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні. Ми пишаємося тим, що можемо започаткувати такий процес", — сказав він.

Запуск фонду, як впевнений президент, дадуть змогу залучити капітал і розпочати відновлення економіки країни та створення нових підприємств одразу після припинення активних бойових дій.

"Ми зможемо запропонувати цікаві проекти для інвестицій в енергетиці, безпеці, сільському господарстві, логістиці, інфраструктурі, медицині, ІТ, а також у багатьох інших галузях. Ми хочемо, щоб приходили глобальні партнери, які можуть надавати нам великі інвестиції", – додав голова держави.

В свою чергу керуючий директор, глобальний керівник групи фінансових та стратегічних інвесторів (FSIG) BlackRock та FMA Чарльз Хатамі назвав підписання договору з Мінекономіки історичним моментом.

Нагадаємо, що від серпня 2022 року в Україні існує штаб зі стимулювання бізнесу, а з лютого 2021 року - "інвестиційна няня".