Правительство заказало услуги у BlackRock по сопровождению Фонда развития Украины – встреча с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock. По итогам Министерство экономики Украины подписало договор с BlackRock Financial Market Advisory о предоставлении услуг по сопровождению Фонда развития Украины.

Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Офиса президента.

Цель фонда – привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов в Украине. Зеленский отметил, что ранее в Украину не приходил "по-настоящему крупный и стратегический частный капитал" в объемах, которые бы соответствовали масштабам и возможностям страны.

Это будет мощный сигнал для улучшения инвестиционного климата. Это важно не только для наших людей, для нашего общества, но и для бизнеса, для предпринимателей за рубежом. Сейчас настал исторический момент, ведь с первых дней независимости мы не имели таких огромных кейсов инвестиционного характера в Украине. Мы гордимся тем, что можем начать такой процесс", — сказал он.

Запуск фонда, как уверен президент, позволит привлечь капитал и начать восстановление экономики страны и создание новых предприятий сразу после прекращения активных боевых действий.

"Мы сможем предложить интересные проекты для инвестиций в энергетике, безопасности, сельском хозяйстве, логистике, инфраструктуре, медицине, ИТ, а также во многих других отраслях. Мы хотим, чтобы приходили глобальные партнеры, которые могут давать нам большие инвестиции", - добавил глава государства.

В свою очередь, управляющий директор, глобальный руководитель группы финансовых и стратегических инвесторов (FSIG) BlackRock и FMA Чарльз Хатами назвал подписание договора с Минэкономики историческим моментом.

Напомним, что с августа 2022 года в Украине существует штаб по стимулированию бизнеса, а с февраля 2021 года – " инвестиционная няня".