Минэкономики создало экспертный штаб по стимулированию бизнеса: кто в него вошел

Министерство экономики создало Экономический штаб, к которому присоединились ведущие украинские эксперты. Как отмечается в сообщении ведомства, инициатором создания интеллектуального центра был президент Владимир Зеленский.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Возглавила же его первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлии Свириденко, которая до этого также работала в Офисе президента заместителем главы и возглавляла Совет по содействию развитию малого предпринимательства.

Указано, что штаб под ее руководством будет заниматься вопросами бронирования и загранкомандировок сотрудников коммерческих предприятий; ускорения движения товаров на таможне для увеличения физических объемов экспорта; стимулирования аграрного бизнеса в условиях нестабильности из-за военных рисков; страхования военных рисков для повышения деловой активности; а также вопросами рабочих мест для людей, потерявших их из-за войны.

"Сразу хочу заверить: Экономический штаб создан не для разговоров, а для действий. Прежде всего - для оперативного решения тактико-экономических вызовов воюющей стране. И первые результаты будут уже скоро. Но и стратегические вопросы будут подниматься, их основа будет закладываться уже сейчас. Потому что скоро придет время победного мира - время восстановления страны. И фундамент для этого уже должен создаваться", - отметила Свириденко.

Штаб будет собираться каждую неделю, чтобы оценить результаты работы и выработать новые решения для оперативных вопросов.

Среди экспертов, которые присоединятся к объединению, названы:

• Анатолий Амелин – украинский предприниматель, общественный деятель, соучредитель и директор экономических программ "Украинского института будущего";

• Роман Бондарь – глава Korn Ferry – международной компании в сфере управленческого консалтинга, имеющей специализацию на вопросах организации, трансформации бизнеса и поиска сотрудников;

• Сергей Гайдайчук – президент CEO Club Ukraine;

• Екатерина Глазкова – исполнительный директор Союза украинских предпринимателей;

• Юрий Голик – координатор программы "Большая стройка";

• Юрий Городниченко – глава Международного академического совета Киевской школы экономики (KSE), профессор в Департаменте экономики Калифорнийского университета Беркли;

• Егор Григоренко – член совета директоров Киевской школы экономики, партнер Deloitte, руководитель департамента консалтинга Deloitte в Украине;

• Андрей Длигач – генеральный директор группы компаний Advanter Group, профессор Киевской школы экономики;

• Александр Кравченко – управляющий партнер McKinsey & Company в Украине, также член совета директоров КШЭ;

• Кирилл Криволап – исполнительный директор Центра экономического восстановления, советник премьер-министра;

• Денис Кудин – первый заместитель министра экономики;

• Михаил Кухарь – управляющий партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook;

• Тимофей Милованов – президент КШЭ, советник главы Офиса президента, председатель наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром";

• Валерий Пекарь – украинский предприниматель и общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, Львовской бизнес-школы УКУ, вице-президент УСПП, президент компании "Евроиндекс";

• Владислав Рашкован – заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде;

• Александр Роднянский – член наблюдательного совета Ощадбанка, профессор Кембриджского университета;

• Кирилл Тимошенко и Ростислав Шурма – заместители главы Офиса президента;

• Глеб Вышинский – исполнительный директор Центра экономической стратегии;

• Богдан Ярмоленко – управляющий партнер EY в Украине.