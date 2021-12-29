Зеленский сменил главу совета по развитию малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Юлию Свириденко, возглавлявшую этот орган с момента создания год назад.

Об этом говорится в указе главы государства №680 от 28 декабря. Вместо Свириденко Зеленский ввел в состав совета и назначил его председателем заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурму.

Кроме того, президент вывел из состава совета Евгения Олейникова, который был назначен в него как заместитель главы Государственной налоговой службы. Однако его место в совете пока никто не занял.

Напомним, что изначально в декабре 2020 года глава ОП Андрей Ермак анонсировал создание совета по решению проблем микробизнеса, который должен был возглавить он сам. 19 декабря в Офисе президента прошло совещание с представителями малого предпринимательства, которые тогда устраивали протесты в центре Киева.

Однако в то же время в президентском офисе произошли кадровые изменения — из него уволилась заместительница Ермака Юлия Ковалив, курировавшая экономические вопросы, а вместо нее была назначена Свириденко. Она в свою очередь была уволена по собственному желанию с должности первого замминистра экономики. 22 декабря 2020 года Зеленский создал упомянутый совет по малому предпринимательству и назначил Свириденко его главой.

31 мая 2021 года она была избрана членом наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а 4 ноября назначена министром экономики, после чего президент уволил ее из ОП.

В свою очередь замглавы Налоговой Олейников, победивший на конкурсе на должности главы ведомства, так им и не стал: 3 ноября Кабинет министров отменил решение об определении его победителем.

При этом одновременно в СМИ появилась информация о том, что у Олейникова, а также тогдашнего первого вице-премьера — министра экономики Алексея Любченко проходят обыски в рамках расследования схем "скруток" налога на добавленную стоимость, в отношении чего уже давно звучали обвинения в причастности к ним этих чиновников.

Исполняющим обязанности главы налоговой 25 ноября стал другой замглавы ведомства Михаил Титарчук, а место Любченко еще 4 ноября, как отмечено выше, заняла Свириденко.