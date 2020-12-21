Кадровые рокировки. Витренко все-таки ввели в правительство через черный ход

Юрий Витренко в итоге вошел в состав правительства, на заседании 21 декабря Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра энергетики.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, 17 декабря кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьер-министра-министра энергетики рассматривала Верховная Рада, но его назначение не было поддержано нардепами.

Перед этим стало известно, что его предшественница, Ольга Буславец, возглавлявшая Минэнерго в качестве и. о. министра, подала в отставку. Ее свое время также отказались назначить нардепы, и она была введена в правительство по той же схеме, что и сейчас Витренко.

Складывается интересная ситуация: увольнение Витренко с должности коммерческого директора "Нафтогаза Украины" сопровождалось публичным конфликтом менеджера с генеральным директором "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Витренко без обиняков обвинил Коболева в том, что увольнение — дело рук Коболева. Теперь же глава "Нафтогаза" оказывается в зоне ответственности своего бывшего подчиненного.

Кроме Витренко на заседании Кабмина был окончательно назначен Вадим Мельник главой Государственной фискальной службы. Его кандидатура на эту должность была согласована правительством еще 9 декабря, но окончательное назначение состоялось лишь спустя почти две недели. До этого у ГФС долгое время не было полноценного руководителя. С конца ноября Налоговой руководил Дмитрий Сосинович в качестве исполняющего обязанности председателя ведомства, а до этого с февраля по ноябрь налоговиками руководил Сергей Солодченко, также в статусе и. о.

Кадровые изменения произошли не только в правительстве. Так, по сообщению Офиса президента, замглавы ОП Юлия Ковалив покидает должность по собственному желанию.

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев уже выразил сожаление по этому поводу. "Это однозначно сильное звено. Надеюсь не из Команды. Иначе — печаль", — написал он в своем Telegram-канале

Увольнение Буславец из Минэнерго и Ковалив из ОП — это зачистка менеджеров, связанных с олигархом Ринатом Ахметовым, считает близкий к другому олигарху, Игорю Коломойскому, нардеп Александр Дубинский.

"Ковалив отвечала за лоббирование сниженной ренты на руду в налоговом кодексе в интересах "Метинвеста", а также была одним из сторонников защиты в ОП "зеленой энергетики", тариф на которую остается самым высоким в мире", — прокомментировал кадровые рокировки Дубинский.

Он раньше также заявлял, что нынешний глава Кабмина Денис Шмыгаль — ставленник Ахметова, и призывал к отставке премьера.

Стоит также напомнить, что введение в правительство обходным путем, не через голосование в Верховной Раде, как предусмотрено в Конституции, а назначением в качестве "постоянно действующего и. о." было придумано не при Владимире Зеленском. Во время президентства Петра Порошенко Ульяна Супрун была таким же образом назначена и. о. министра здравоохранения.