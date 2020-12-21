В НБУ спрогнозировали сроки полного восстановления рынка офисной недвижимости

В I полугодии текущего года сфера офисной недвижимости пострадала от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее всех других секторов этого рынка, что привело к падению ставок до 10%.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ).

По прогнозам регулятора, баланс спроса и предложения в ближайшее время будет только ухудшаться.

"Ставки заставляет падать и рост вакантности, что в дальнейшем только будет подогреваться предложением новых офисных площадей… Даже после возвращения к обычному режиму работы для полного восстановления этого сектора понадобится не менее одного года", — говорится в отчете.

В НБУ отмечают, что в 2020 — 2021 годах предложение суммарно пополнится почти на 8% за счет новых площадей. В то же время, за время карантина сильно пострадал сегмент развлечений.

"Прежде всего, из-за сегмента развлечений вакантность на рынке выросла на 5,4 процентных пунктов год к году. Ставки на площади снизились, тогда как переменная доля, зависящая от товарооборота, в общих рентных платежах выросла", — сообщают в Нацбанке.

На сегодняшний день, согласно данным отчета НБУ, коммерческая недвижимость пока не является источником рисков для стабильности банковской системы, так как доля компаний сектора в кредитном портфеле банков является несущественной и составляет около 2,1%.

"Однако новые риски сегмента побуждают банки консервативно оценивать проекты по строительству и покупке коммерческой недвижимости", — подчеркнули в Нацбанке.

Что касается первичного рынка недвижимости, он, по информации регулятора, остается неурегулированным и непрозрачным, что создает риски, как для частных инвесторов, так и для банков-кредиторов.

В частности, в 2020 году количество обманутых инвесторов возросло более чем на 12 тысяч из-за "Аркады" дополнительно к почти 30 тысячам пострадавши от "Укогруп" и "Укрбуда".

"В последние месяцы появилось несколько законопроектов, направленных на урегулирование рынка и усовершенствование механизма финансирования строительства жилья, однако заметного прогресса в этом направлении нет", — констатируется в отчете.

В НБУ добавили, что игнорирование реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции является глобальной проблемой для всего рынка недвижимости: за год с момента ее анонсирования она до сих пор находится на начальном этапе, без определения целевого формата системы контроля в строительстве.

Напомним, согласно исследованию Cushman & Wakefield, по состоянию на сентябрь текущего года, вакантность офисных площадей составляла 13,7%. В столице это подтверждается исследованиями NAI Ukraine.

Аналитики приводят показатели: 12% — в первом полугодии 2020 года. В то же время в UTG отмечают, что на деле картина хуже. По мнению экспертов компании, по Киеву вакантность составляет 17,6%, по классам офисной недвижимости: А 一 14,8%, В 一 19,6%, С 一 19,1%.