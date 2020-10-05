"Об ипотеке на жилье под 10% можно забыть", — Сергей Пилипенко, "Ковальская"

Совладелец промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергей Пилипенко считает, что строительство в Киеве постоянно растет независимо от тенденции "банкопадов" и падения спроса со стороны внутри перемещенных лиц.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

"Строительство в Киеве постоянно растет. Из года в год в Киеве строится больше объектов. При этом цена остается постоянной. Люди не имеют доверия к банкам и видят надежным способом защиты своих сбережений инвестирования в недвижимость. Думаю, в 2021 году эта тенденция будет сохраняться", — говорит Пилипенко.

Пилипенко добавил, что сейчас не видит избытка предложений на рынке. По его словам, рынок разделился на компании, у которых продажи превосходят ожидания. В "Ковальской" в течение последнего квартала рекордный рост продаж.

"Есть компании, в которых нет доверия в связи с нарушением сроков или остановкой строительства. Это не только "Укрбуд" или "Аркада". Фактически идет перераспределение рынка. Сильные компании выдавливают с рынка непрофильных, финансово нестабильных игроков", — отметил бизнесмен.

При этом, он считает, что год от года рынок будет показывать в Киеве низкую устойчивую динамику роста, до 5% в год.

Также бизнесмен подчеркнул, что на рынке сейчас нет предпосылок для кризиса, связанного с его перенасыщением, так как нет факторов, которые могли бы свидетельствовать о "надувания пузыря". Однако, "пузырь" может произойти из-за заимствованных денег по программе ипотеки на жилье.

"Пузырь" будет тогда, когда его будут разгонять из-за заимствованных средств. Сейчас доля ипотеки на рынке составляет менее 5%. Планы правительства и проект госбюджета на 2021 свидетельствуют, что об ипотеке под 10% можно забыть.

Напомним, что Министерство финансов Украины в 2021 году рассматривало возможность предусмотреть в государственном бюджете предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч украинских семей.