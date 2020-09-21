В Кабмине обещают ипотечное кредитование для 30 тысяч украинских семей

Министерство финансов Украины в 2021 году может предусмотреть в государственном бюджете предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч украинских семей.
Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".
"В следующем году мы будем готовы обеспечивать доступность ипотечных кредитов для 30 тысяч семей. Сейчас практически ничего не предоставляется. То есть, это новая программа", — рассказал министр.
Также, по его словам, в правительстве планируют докапитализировать новую структуру, которая сможет предоставлять ипотечные кредиты, а также финансовый лизинг и кредиты под строительство жилья.
Напомним, в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте приоритетной государственной программы, предлагающей украинцам ипотеку под 10% годовых.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль в начале сентября заявил, что программа ипотечного кредитования в Украине за неделю выросла на 1,5%. По его словам, ставка по ипотеке уже доступна менее чем под 10%.
Как сообщалось, 28 декабря 2014 года Рада приняла закон о введении моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам.
В то же время, принятый в 2018 году, Кодекс по процедурам банкротства устанавливал срок моратория до 21 октября 2020 года.
Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 квадратных метров для квартиры и 240 квадратных метров для дома.
16 сентября 2020 года Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке.