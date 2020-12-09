У ГФС снова будет новый руководитель: Кабмин согласовал кандидатуру

Кабинет министров на заседании 9 декабря согласовал назначение на должность главы Государственной фискальной службы Вадима Мельника.

Мельник — заслуженный юрист Украины, в 2014-2016 годах возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований ГФС.

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В 2016 году стал соучредителем юридической компании "Правовая и экономическая безопасность", занимающейся, в частности, юридическим обеспечением экономической безопасности юрлиц, защитой интеллектуальной собственности и финансовыми консультациями.

Мельник также является соавтором концепции создания Национального бюро финансовой безопасности Украины, которое должно заменить налоговую милицию.

В свою очередь, правительство также назначило Романа Кокотайло первым заместителем главы Госслужбы по безопасности на транспорте.

Кроме того, было одобрено назначение Ильи Данилюка членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Еще одним кадровым решением стало увольнение Олега Баздуганова с должности первого заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства. Отметим, что месяц назад это ведомство возглавила Анна Шишман.

Напомним, 25 ноября сменил исполняющего обязанности главы ГФС, уполномочив временно возглавлять ведомство начальника управления противодействия экономическим преступлениям Главного управления ГФС в Житомирской области Дмитрия Сосиновича.

Его предшественник Сергей Солодченко стал и.о. главы ГФС в феврале. Впоследствии он сменил всех начальников областных управлений службы.