Политика и экономика 40 минут назад

Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы ГФС

Им стал Сергей Солодченко

Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы ГФС Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы ГФС
Сергей Солодченко. Фото: Википедия

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Соответствующие правительственные распоряжения №108-р и 109-р от 12 февраля обнародованы на "Урядовом портале".

Известно, что Солодченко является начальником главного следственного управления финансовых расследований ГФС.

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Напомним, Кабмин в августе 2019 года назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко временным исполняющим обязанности главы ведомства после того, как уволил с этой должности Власова.

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Ранее стало известно, что в Кабинете министров может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок.

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