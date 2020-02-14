Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы ГФС

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Соответствующие правительственные распоряжения №108-р и 109-р от 12 февраля обнародованы на "Урядовом портале".

Известно, что Солодченко является начальником главного следственного управления финансовых расследований ГФС.

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Напомним, Кабмин в августе 2019 года назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко временным исполняющим обязанности главы ведомства после того, как уволил с этой должности Власова.

Ранее стало известно, что в Кабинете министров может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок.