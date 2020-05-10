Руководство ГФС сменило всех начальников областных управлений

8 мая исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Солодченко во время видео-селекторного совещания сообщил о замене почти всех руководителей региональных подразделений ГФС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, глава ГФС представил коллективу вновь назначенных руководителей.

По итогам решения аттестационной комиссии ДФС, назначены 23 заместителя начальников главных управлений ДФС в регионах.

Так, по результатам решения аттестационной комиссии по работе с работниками налоговой милиции органов Государственной фискальной службы от 8 мая 2020 подписаны приказы на назначение таких работников:

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- полковника налоговой милиции Игоря Полищука на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Винницкой области;

- подполковника налоговой милиции Руслана Байкевич на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Волынской области;

- подполковника налоговой милиции Николая Луговского на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Днепропетровской области;

- полковника налоговой милиции Виталия Полищука на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Донецкой области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Донецкой области;

- полковника налоговой милиции Игоря Вербицкого на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Закарпатской области;

- полковника налоговой милиции Сергея Винниченко на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Запорожской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Запорожской области;

- полковника налоговой милиции Николая Магулия на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Ивано-Франковской области;

- полковника налоговой милиции Романа Семенца на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Киевской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Киевской области;

- полковника налоговой милиции Матвея Щербину на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Кировоградской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Кировоградской области;

- полковника налоговой милиции Сергея Туренко на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Луганской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Луганской области;

- полковника налоговой милиции Олега Деревянко на должность заместителя начальника Главного управления ГФС во Львовской области;

- подполковника налоговой милиции Виталия Заитова на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Николаевской области;

- полковника налоговой милиции Дмитрия Кучерова на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Одесской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Одесской области;

- полковника налоговой милиции Григория Коберского на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Ровенской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Ровенской области;

- полковника налоговой милиции Александра Тютюнника на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Сумской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Сумской области;

- подполковника налоговой милиции Игоря Краткого на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Тернопольской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Тернопольской области;

- полковника налоговой милиции Николая Костенко на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Харьковской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Харьковской области;

- полковника налоговой милиции Александра Никитинского на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе;

полковника налоговой милиции Александра Кромпа на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Хмельницкой области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Хмельницкой области;

- подполковника налоговой милиции Константина Овчарова на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Черкасской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Черкасской области;

- полковника налоговой милиции Сергея Грамчука на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Черновицкой области;

- майора налоговой милиции Николая Бегебу на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Черниговской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Черниговской области.

Напомним, Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Ранее стало известно, что в Кабинете министров может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок.