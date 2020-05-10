Политика 50 минут назад

Руководство ГФС сменило всех начальников областных управлений

Глава ГФС Сергей Солоддченко представил коллективу вновь назначенных руководителей

Руководство ГФС сменило всех начальников областных управлений Руководство ГФС сменило всех начальников областных управлений
Фото: Сергей Солодченко. Интерфакс-Украина

8 мая исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Солодченко во время видео-селекторного совещания сообщил о замене почти всех руководителей региональных подразделений ГФС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, глава ГФС представил коллективу вновь назначенных руководителей.

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По итогам решения аттестационной комиссии ДФС, назначены 23 заместителя начальников главных управлений ДФС в регионах.

Так, по результатам решения аттестационной комиссии по работе с работниками налоговой милиции органов Государственной фискальной службы от 8 мая 2020 подписаны приказы на назначение таких работников:

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- полковника налоговой милиции Игоря Полищука на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Винницкой области;

- подполковника налоговой милиции Руслана Байкевич на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Волынской области;

- подполковника налоговой милиции Николая Луговского на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Днепропетровской области;

- полковника налоговой милиции Виталия Полищука на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Донецкой области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Донецкой области;

- полковника налоговой милиции Игоря Вербицкого на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Закарпатской области;

- полковника налоговой милиции Сергея Винниченко на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Запорожской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Запорожской области;

- полковника налоговой милиции Николая Магулия на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Ивано-Франковской области;

- полковника налоговой милиции Романа Семенца на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Киевской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Киевской области;

- полковника налоговой милиции Матвея Щербину на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Кировоградской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Кировоградской области;

- полковника налоговой милиции Сергея Туренко на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Луганской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Луганской области;

- полковника налоговой милиции Олега Деревянко на должность заместителя начальника Главного управления ГФС во Львовской области;

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- подполковника налоговой милиции Виталия Заитова на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Николаевской области;

- полковника налоговой милиции Дмитрия Кучерова на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Одесской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Одесской области;

- полковника налоговой милиции Григория Коберского на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Ровенской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Ровенской области;

- полковника налоговой милиции Александра Тютюнника на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Сумской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Сумской области;

- подполковника налоговой милиции Игоря Краткого на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Тернопольской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Тернопольской области;

- полковника налоговой милиции Николая Костенко на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Харьковской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Харьковской области;

- полковника налоговой милиции Александра Никитинского на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе;

полковника налоговой милиции Александра Кромпа на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Хмельницкой области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Хмельницкой области;

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- подполковника налоговой милиции Константина Овчарова на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Черкасской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Черкасской области;

- полковника налоговой милиции Сергея Грамчука на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Черновицкой области;

- майора налоговой милиции Николая Бегебу на должность заместителя начальника Главного управления ГФС в Черниговской области, с возложением обязанностей начальника ГУ ГФС в Черниговской области.

Напомним, Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Ранее стало известно, что в Кабинете министров может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок.

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