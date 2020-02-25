Гончарук требует от нового главы ГФС изжить воровство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук требует уничтожить коррупцию в органах Государственной фискальной службы (ГФС).
Об этом шла речь на встрече с новым временно исполняющим обязанности председателя ГФС Сергеем Солодченко.
"В Украине должна быть нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Требую тотальной перезагрузки в ГФС. В системе не должно остаться ни одного работника, который вовлечен в коррупционные схемы", — отметил премьер.
Гончарук подчеркнул, что ожидает от нового руководства ГФС коренных изменений в системе работы службы.
Напомним, Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.
Ранее стало известно, что в Кабинете министров может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок.