Гончарук требует от нового главы ГФС изжить воровство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук требует уничтожить коррупцию в органах Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом шла речь на встрече с новым временно исполняющим обязанности председателя ГФС Сергеем Солодченко.

"В Украине должна быть нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Требую тотальной перезагрузки в ГФС. В системе не должно остаться ни одного работника, который вовлечен в коррупционные схемы", — отметил премьер.

Гончарук подчеркнул, что ожидает от нового руководства ГФС коренных изменений в системе работы службы.

Напомним, Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Ранее стало известно, что в Кабинете министров может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок.