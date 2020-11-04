Кабмин утвердил новых руководительниц Госпродпотребслужбы и Госрыбагентства

Кабинет министров назначил главой Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславу Магалецкую. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Кроме того, Кабмин назначил главой Государственного агентства рыбного хозяйства Анну Шишман.

Ранее обеим, 13 октября и 30 сентября соответственно, правительство согласовало заключение контракта на прохождение госслужбы на указанных вакантных должностях на период карантина.

Помимо этого, Кабмин на заседании 4 ноября согласовал проекты указов президента об увольнении по соглашению сторон трех глав областных администраций. В частности, планируется уволить одесского губернатора Максима Куцого, ивано-франковского Виталия Федорива и сумского Романа Грищенко.

Отметим, что одной из причин недовольства Куцым со стороны президента Владимира Зеленского было невыполнение его требования и обещания самого Куцого убрать до конца июля севший на мель у одесского берега танкер Delfi. Его удалось отбуксировать лишь в сентябре. Сообщалось, что на операцию потратили 500 тысяч долларов.

Напомним также, что ранее сообщалось о планах Кабмина ликвидировать Госпродпотребслужбу. В Европейской Бизнес Ассоциации отмечали рискованность этого решения.