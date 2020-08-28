Украина нарастила экспорт рыбы и ракообразных почти на 15% — Госрыбагентство

За первое полугодие 2020 года Украина поставила на внешние рынки рыбы и ракообразных более чем на $14 млн, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-центр Государственного агентства рыбного хозяйства со ссылкой на данные Госстата, 27% всего экспорта украинской рыбы и ракообразных в денежном выражении приходится на Германию (3 млн 789,8 тысяч долларов).

Подпишитесь на канал DELO.UA

В Данию поставлено 20% продукции на 2 млн 783,5 тысяч долларов. В Литву экспортировано на 1 млн 333,8 тысяч долларов, Нидерланды — на 868,4 тысяч долларов), Молдову — на 822,1 тысячи долларов, Японию — на 691, 7 тысяч долларов, Турцию — на 679 тысяч и Израиль — на 661,3 тысяч долларов США.

В январе — мае украинские производители поставили на внешние рынки 1 тысячу 125 тонн свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе и прочего рыбного рыб на $7 млн.

Читайте также: Украина за два месяца отправила на экспорт 127 тонн рыбы

Этот результат на 387,8 тысяч долларов или 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, за четыре месяца текущего года Украина получила свыше $2,4 млн от экспорта готовой и консервированной рыбы.

За этот период было поставлено на внешние рынки 1 тысяча 273 тонн продукции.

В тоже время, с января по апрель 2019 года Украина поставила на внешние рынки 1 тысячу 364 тонн готовой и консервированной рыбы на $2,4 млн