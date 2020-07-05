Украина заработала $2,4 млн на экспорте рыбных консервов

Украина в январе-апреле 2020 года получила свыше $2,4 млн денежных поступлений от экспорта готовой и консервированной рыбы.

Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства.

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Указано, что всего государством за этом период было поставлено на внешние рынки 1273 тонн продукции.

При этом крупнейшими покупателями украинских рыбных консервов (в денежном измерении) стали:

- Молдова (413 т на $671,9 тысяча);

- Грузия (283 т на $382,4 тысячи);

- США (59 т на $274,3 тысячи);

- Беларусь (101 т на $183,6 тысячи);

- Азербайджан (137 т на $180,7 тысяч).

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Известно, что на эти страны приходится 68% экспортных поставок готовой и консервированной рыбы из Украины.

Также, как отмечается, значительные поставки осуществлены в Израиль, Узбекистан и Германию.

При этом в разрезе товарных позиций за январь–апрель 2020 года больше всего экспортировано такой готовой или консервированной рыбы:

- сардины, сардинелла, кильки или шпроты — 975 т на $1,2 млн;

- сельдь — 30,5 т на $107,6 тысяч;

- скумбрия — 11,5 т на $32,8 тысячи;

- анчоусы — 7,6 т на $79,3 тысяч;

- лосось — 1,6 т на $34,4 тысячи.

Как сообщалось, с января по апрель 2019 года Украина поставила на внешние рынки 1 тысячу 364 тонн готовой и консервированной рыбы на $2,4 млн