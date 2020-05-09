Украина за два месяца отправила на экспорт 127 тонн рыбы

За первые два месяца 2020 года Украина поставила на внешние рынки 127 тонн живой и свежей (охлажденной) рыбы на $147,6 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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По данным ведомства, 98% экспорта украинской живой рыбы (124,8 тонн карпа на $134,8 тысяч) пришлось на Молдову, что в денежном выражении на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, крупнейшим покупателем отечественной свежей или охлажденной рыбы стала Турция — около 2 тонн калкана и карпа на $9 тысяч.

Эта товарная позиция поставлялась также в Либерию (карась, карп, лаврак), Австрию (семга), Мальту (карп), Панаму (карп), Кипр (семга), Сейшельские и Маршалловы острова (лосось тихоокеанский).

В разрезе товарных позиций за январь — февраль 2020 года всего экспортировано такой живой и свежей или охлажденной рыбы (в абсолютном выражении):

– карп — 119,8 тонн на $133,3 тысяч;

– калкан — 1,98 т на $8,9 тысяч.

В Госрыбагентстве напомнили, в течение января — марта 2020 году в нашей Украине произведено 857 тонн готовых продуктов и консервов из сельди (цели или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате, кроме фарша и блюд готовых из рыбы).

Это на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, с января по апрель 2019 года Украина поставила на внешние рынки 1 тысячу 364 тонн готовой и консервированной рыбы на $2,4 млн