Подъем и эвакуация танкера Delfi обошлись в $500 тысяч

Стоимость операции по подъему и удалению аварийного танкера-бункеровщика Delfi, потерпевшего крушение на одесском пляже "Дельфин", составила полмиллиона долларов.

Об этом заявил основатель группы компаний ООО "Трансшип" Андрей Иванов, сообщает сайт "Порты Украины".

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"Суммарная стоимость работ превысила стоимость контракта и, по предварительным подсчетам, составила порядка полумиллиона долларов. Эту разницу (между фактической стоимостью и суммой контракта) наша группа компаний покрывает за свой счет", — сказал Иванов в ходе организованной Ассоциацией "Морская палата Украины" (МПУ) пресс-конференции.

Он подчеркнул, что все работы финансировались за счет частных структур.

Кроме того, ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), согласно договору, обеспечило боновое ограждение акватории, в которой проводились работы, и предоставило судно-мусоросборщик Sea Ant и принадлежащий Одесскому порту стотонный кран.

Напомним, утром 10 сентября танкер-бункеровщик Delfi, потерпевший крушение на одесском пляже "Дельфин", спустя 10 месяцев наконец-то удалось убрать с пляжа и отбуксировать к месту последующей утилизации в морском порту "Черноморск".

При этом в работах были задействованы плавкраны "Атлас 4" и "ПК-48", буксиры "Гепард", "Топаз Н", "Даймонд Н", "Авант", "Труженик", "Кентавр", нефтемусоросборщики "НМС-505-12" и Sea Ant.

Администрация Одесского морского порта 10 августа подписала соглашение, согласно которому работы по подъему и удалению танкера Delfi осуществлялись ООО "Краншип" (группа компаний "Трансшип") за счет ООО "Бруклин-Киев".

Ущерб окружающей среде, нанесенный в результате утечек нефтепродуктов из поврежденного корпуса танкера, оценен Государственной экологической инспекцией Украины в $16,3 тысяч.

Как известно, авария танкера Delfi произошла 20-22 ноября 2019 года. Судно сорвало с якоря и отнесло на мель в акватории Одесского порта. Попытки взять судно на буксир успехом не увенчались. Экипаж в составе троих человек был эвакуирован. Из корпуса танкера, который был поврежден в результате столкновения с волноломом, неоднократно фиксировались утечки нефтепродуктов.