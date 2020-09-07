Подъем танкера Delfi снова откладывается из-за новой течи нефтепродуктов

Финальный этап подъема затонувшего танкера Delfi, о переходе к котором 6 сентября заявлял мэр Одессы Геннадий Труханов, снова переносится.

Об этом городской председатель сообщил 7 сентября в Facebook.

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"Мы вынуждены перенести финальную часть (подъема танкера) с появлением новых вводных, которые нужно обработать, — устранить течь в машинном отделении", — написал Труханов в соцсети.

По его словам, после устранения этой проблемы и откачки воды судно будет отбуксировано в Черноморск.

Напомним, судно прибило штормом к пляжу в Одессе еще в ноябре 2019 года.

Танкер безуспешно пытались несколько раз поднять, а его владелец через суд пытался запретить Администрации морских портов совершать какие-либо действия по отношению к судну.

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26 августа 2020 года специалисты ООО "Краншип" поставили судно на ровный киль.

Ранее сообщалось, что в начале сентября из затонувшего у Одессы танкера Delfi снова вылилось топливо.

Кроме того, в конце августа мэр Одессы Труханов пообещал убрать танкер Delfi за несколько дней.