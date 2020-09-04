С танкера Delfi снова вытекли нефтепродукты: на воде образовалось пятно в 70 квадратов

С затонувшего у берегов Одессы танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный в Facebook.

Он рассказал, что специалисты Госэкоинспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета общей площадью 70 квадратных метров.

Указано, что этот факт зафиксирован в акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения №144 от 3 сентября 2020 года.

"Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств воды", — говорится в сообщении.

Как доложил Малеваный, для оперативного устранения загрязнения представителями Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" были проведены неотложные работы у подтопленного танкера с применением сорбента.

При этом в Госэкоинспекции пояснили, что утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации.

"Инспекция сможет рассчитать убытки за ущерб окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря", — резюмировали в ведомстве.

Напомним, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, находившийся в акватории порта "Южный". У побережья Одессы судно село на мель, членов экипажа эвакуировали.

Судовладелец несколько раз переносил сроки поднятия танкера с мели. 26 августа 2020 года специалисты ООО "Краншип" поставили судно на ровный киль. Подготовка к удалению аварийного судна из пляжной зоны Одессы продолжается.