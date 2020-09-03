Одесский суд арестовал танкер Delfi

Суд Одесской области рассмотрел иск ООО "Администрация морских портов Украины" к владельцу танкера Delfi и частично удовлетворил ходатайство об аресте судна компании Mister Drake PC в качестве обеспечения исковых требований.

Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

"Руководствуясь статьями 136, 137, 140, 141, 234 Хозяйственного процессуального кодекса, суд постановил удовлетворить заявление ГП "АМПУ" в лице Администрации Одесского морского порта от 31 августа 2020 года об обеспечении иска — наложить арест на имущество компании — судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения или удаления ГП "АМПУ" или другими лицами по поручению последнего", — говорится в постановлении, вынесенном судьей Ириной Малярчук.

В документе также констатируется, что должником является компания MISTER DRAKE PC (Unated Kingdom), а ее представителем житель Николаевской области Юрий Голиков.

Это постановление вступило в законную силу 1 сентября 2020 года и может быть предъявлено к принудительному исполнению в сроки, определенные статьей 12 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

В постановлении суда отмечается, что "при наличии представленных заявителем в суд доказательств права собственности на судно у компании MISTER DRAKE PC отсутствуют основания считать вероятным принятие другими лицами действий по отчуждению и передаче судна Delfi, в результате чего также не подлежит судом удовлетворение заявления истца в части запрета другим лицам совершать любые действия относительно судна Delfi, связанные с его отчуждением и передачей".

Рассмотрение дела по иску АМПУ к владельцу танкера Delfi о взыскании убытков в сумме 2 млн 355 тысяч 698 грн назначено на 23 сентября.

Напомним, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, находившийся в акватории порта "Южный". У побережья Одессы судно село на мель, членов экипажа эвакуировали.

Судовладелец несколько раз переносил сроки поднятия танкера с мели. 26 августа 2020 года специалисты ООО "Краншип" поставили судно на ровный киль. Подготовка к удалению аварийного судна из пляжной зоны Одессы продолжается.

По мнению председателя Одесской ОГА Максима Куцего, судовладельцу придется компенсировать расходы, связанные с выполнением работ по ликвидации последствий аварии танкера, а также убытки, причиненные окружающей природной среде в результате утечки нефтепродуктов из поврежденного корпуса танкера.