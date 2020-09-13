Политика и экономика 3 часа назад

Танкера Delfi на одесском пляже уже нет, мы одолели эту историю — Зеленский

Президент заявил, что местная власть оказалась неспособной справиться с этой ситуацией

Фото: Офис президента Украины Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

В течение восьми месяцев владельцы судна Delfi не убирали затонувший танкер с пляжа Одессы и не давали государству возможности выполнить соответствующие работы.

Кроме того, компания не предпринимала меры по недопущению загрязнения акватории нефтепродуктами.

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Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с представителями СМИ в ходе рабочей поездки в Одесскую область, передает пресс-служба главы государства.

"Всех поздравляю — танкера Delfi на пляже уже нет. Одолели эту историю", — сказал Зеленский.

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По словам президента, местная власть оказалась неспособной справиться с этой ситуацией. Он поблагодарил всех, кто помог решить вопрос, в том числе Министерство инфраструктуры, Администрацию морских портов, водолазов и спасателей.

"Прошло 50 дней. Всех работ было 30 дней. Понимаю, что это долго, но в целом, если взять срок, за который государство смогло отбуксировать танкер, я считаю, что это было быстро", — отметил Зеленский.

Напомним, судно прибило штормом к пляжу в Одессе еще в ноябре 2019 года. Танкер безуспешно пытались несколько раз поднять, а его владелец через суд пытался запретить Администрации морских портов совершать какие-либо действия по отношению к судну.

26 августа 2020 года специалисты ООО "Краншип" поставили судно на ровный киль.

Ранее сообщалось, что в начале сентября из затонувшего у Одессы танкера Delfi снова вылилось топливо.

Кроме того, в конце августа мэр Одессы Труханов пообещал убрать танкер Delfi за несколько дней.

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