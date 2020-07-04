Танкер Delfi уберут с пляжа в Одессе до 20 июля — глава ОГА

Танкер Delfi, потерпевший крушение в море возле пляжа в Одессе, уберут с моря до 20 июля 2020 года.

Об этом заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, сообщает УНН.

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В частности, такое обещание он дал президенту Владимиру Зеленскому.

"До 20 июля должны (убрать танкер — Delo.ua). Проводятся подготовительные работы, устанавливаются поны, которые должны предоставить плавучесть судну, после чего его можно будет снять с мели", — ответил Куцый главе государства на вопрос, когда уберут танкер.

Указано, что в ходе рабочей поездки в Одесскую область Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi.

Ранее на одесский пляж "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi ограничили доступ. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Как сообщалось, председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что в районе пляжа "Дельфин" в Одессе, из-за разлива топлива с затонувшего танкера Delfi, в воде зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года дело взяла на контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова.