Происшествия 20 минут назад

Танкер Delfi уберут с пляжа в Одессе до 20 июля — глава ОГА

Такое обещание губернатор дал президенту Владимиру Зеленскому

Танкер Delfi у пляжа Одессы. Фото: Офис президента Танкер Delfi у пляжа Одессы. Фото: Офис президента
Танкер Delfi у пляжа Одессы. Фото: Офис президента

Танкер Delfi, потерпевший крушение в море возле пляжа в Одессе, уберут с моря до 20 июля 2020 года.

Об этом заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, сообщает УНН.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, такое обещание он дал президенту Владимиру Зеленскому.

"До 20 июля должны (убрать танкер — Delo.ua). Проводятся подготовительные работы, устанавливаются поны, которые должны предоставить плавучесть судну, после чего его можно будет снять с мели", — ответил Куцый главе государства на вопрос, когда уберут танкер.

Указано, что в ходе рабочей поездки в Одесскую область Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi.

Ранее на одесский пляж "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi ограничили доступ. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Читайте также:
Судовладелец Delfi уберет танкер с пляжа Одессы за свой счет в ближайшее время — ГПУ

Как сообщалось, председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что в районе пляжа "Дельфин" в Одессе, из-за разлива топлива с затонувшего танкера Delfi, в воде зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года дело взяла на контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Вице-премьер по промышленной политике может появиться в Украине через неделю — президент
Вице-премьер по промышленной политике может появиться в Украине через неделю — президент
Зеленский не видит оснований для сдерживания курса гривни
Зеленский не видит оснований для сдерживания курса гривни
Зеленский об особом статусе Донбасса: "От Украины никто не может ничего требовать"
Зеленский об особом статусе Донбасса: "От Украины никто не может ничего требовать"
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: владелец улиточной фермы Elite Snail и эксперт от OLX в Украине

Новости дня

  1. Украинцы и россияне завидуют белорусам — Лукашенко

  2. Вступил в силу закон, запрещающий банкам штрафовать за просрочку платежей на карантине

  3. Увольнение Терентьева — одна из лучших инициатив президента, — экс-госуполномоченная АМКУ

  4. Украина, Франция и ФРГ хотят прекращения огня на Донбассе, РФ "взяла паузу" на размышления

  5. В Минобразования назвали варианты посещения детьми школ с 1 сентября

Загрузка...