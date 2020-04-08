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Судовладелец Delfi уберет танкер с пляжа Одессы за свой счет в ближайшее время — ГПУ

В этом он заверил Офис генпрокурора

Судовладелец Delfi уберет танкер с пляжа Одессы за свой счет в ближайшее время — ГПУ Судовладелец Delfi уберет танкер с пляжа Одессы за свой счет в ближайшее время — ГПУ
Севший на мель танкер Delfi. Фото: ГПУ

Судовладелец затонувшего танкера Delfi уберет судно с берега пляжа в Одессе за свой счет.

Сейчас компания готовит на согласование План проведения работ по его подъему и демонтажу, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, такой ответ владельцы танкера направили в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельца будет таким же оперативным, как и его реакция внимания Офиса геппрокурора к делу затонувшего танкера", — отметила Венедиктова.

При этом она подчеркнула, что все процедуры должны проходить не только быстро, но и в рамках действующего законодательства и с соблюдением экологических норм.

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Напомним, судно Delfi потерпело крушение на одном из пляжей Одессы 22 ноября 2019 года. По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года дело взяла на контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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